Стало известно, где внучка экс-мэра Самары, убившая его, познакомилась с подельниками

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина убила дедушку и бабушку, будучи в сговоре с двумя подельниками. Она познакомилась с ними в Грузии, сообщает SHOT .

Новые фигуранты в деле об убийстве экс-мэра Самары — Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий. Екатерина остановилась у них в гостях, когда путешествовала по Грузии.

Девушка пожаловалась им на нехватку денег и рассказала про родственников. Светлана же предложила Екатерине план расправы с дедушкой и бабушкой. Она руководила преступлением из Грузии, а Дмитрий помогал Екатерине непосредственно в убийстве.

До этого в деле фигурировала только одна Екатерина. Ранее она призналась, что убила дедушку и бабушку из корыстных побуждений.