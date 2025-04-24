Стали известны подробности убийства женщины на детской площадке в Подмосковье

SHOT: смертельный выстрел в женщину в Подольске мог сделать один из ее друзей

Смертельный выстрел в женщину в ходе конфликта на детской площадке в подмосковном Подольске мог сделать один из ее друзей. Данную версию в настоящее время рассматривает следствие, сообщает SHOT .

В настоящее время у следствия нет доказательств, что решающий выстрел совершил именно 57-летний Василий П. В результате борьбы за оружие в ходе конфликта курок мог быть спущен случайно одним из друзей женщины. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте.

Вооруженный мужчина, который хотел утихомирить компанию, находится в больнице со сломанными ребрами.

По словам супруги Василия, муж решил утихомирить толпу на улице, так как на следующий день у дочери был экзамен, а компания мешала ей спать.

Задержанный Василий П. имеет хорошую репутацию. Он известен как неагрессивный человек. По словам знакомых, мужчина хранил оружие для самообороны. Семья благополучная: двое детей, жена — воспитатель, Василий работает на производстве насосов для воды.

Мать погибшей женщины живет в соседнем подъезде с семьей задержанного. По ее словам, Екатерина проживает отдельно в частном доме и после встречи с друзьями планировала зайти в гости.

Ранее появилось видео, как 37-летнюю женщину застрелили на детской площадке в Подольске. Пьяная компания шумела на лавочках у жилого дома.