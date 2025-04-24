Мужчина застрелил женщину в Подольске за шум на детской площадке
Фото - © ГСУ СК России по Московской области
В подмосковном Подольске 58-летний мужчина застрелил женщину за шум на детской площадке, сообщает «МК: срочные новости».
Минувшей ночью пьяная компания шумела на лавочках. К ним вышел мужчина и стал размахивать пистолетом, а затем выстрелил вверх.
После этого началась потасовка, тогда прогремел еще один выстрел, неизвестно, был он случайный или намеренный. Пуля попала в 37-летнюю женщину. Раненая скончалась на месте происшествия.
Стрелявшего избили. Он под охраной полиции находится в больнице.
Ранее подростки устроили стрельбу на станции «Рассказовка» в московском метро.