Мужчина застрелил женщину в Подольске за шум на детской площадке

В подмосковном Подольске 58-летний мужчина застрелил женщину за шум на детской площадке, сообщает «МК: срочные новости» .

Минувшей ночью пьяная компания шумела на лавочках. К ним вышел мужчина и стал размахивать пистолетом, а затем выстрелил вверх.

После этого началась потасовка, тогда прогремел еще один выстрел, неизвестно, был он случайный или намеренный. Пуля попала в 37-летнюю женщину. Раненая скончалась на месте происшествия.

Стрелявшего избили. Он под охраной полиции находится в больнице.

Ранее подростки устроили стрельбу на станции «Рассказовка» в московском метро.