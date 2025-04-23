Подростки устроили стрельбу на станции «Рассказовка» в столичном метро

На станции метро «Рассказовка» Солнцевской линии подростки открыли стрельбу в сторону электрички из предмета, похожего на пистолет. Несовершеннолетних уже доставляют в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Сначала дети дурачились на станции, вокруг было много пассажиров, которые ожидали электричку. Один из подростков достал пистолет и начал в шутку направлять оружие на товарища. Когда подъезжал поезд, он выстрелил в состав.

Сотрудники полиции оперативно разыскали стрелявших. По предварительным данным, задержанные являются студентами одного из местных профильных колледжей. Полицейские проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который на юге Москвы выстрелил из травматического пистолета в девочку 2013 года рождения, когда целился в собаку. Ребенок находится в больнице.