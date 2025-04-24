Появилось видео, как женщину застрелили на детской площадке в Подольске

Подмосковный главк МВД России опубликовал кадры конфликта на детской площадке в Подольске, в ходе которого застрелили женщину. Все началось с того, что вооруженный мужчина хотел утихомирить компанию, шумевшую на детской площадке.

По данным правоохранителей, потасовка со смертельным исходом произошла ночью 24 апреля в микрорайоне Климовск. В полицию позвонили местные жители и рассказали, что на улице Железнодорожная были слышны звуки, напоминающие стрельбу.

Подоспевшие полицейские предварительно установили, что на месте случился конфликт между местным жителем и компанией, шумевшей на детской площадке. Недовольный жилец сделал замечание отдыхающим и выстрелил в воздух, после чего началась драка. В пылу потасовки прогремел еще один выстрел, который ранил женщину.

Пострадавшей оказалась гражданка 1988 года рождения. От ранения она умерла еще до приезда скорой помощи.

Подозреваемый стрелок также попал в больницу. Сейчас он находится под охраной полиции.

Полиция уведомит органы следствия о произошедшем.