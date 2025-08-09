Стали известны подробности нападения мужчины с ножом на школьника в Новосибирске

112: в барсетке ограбленного в Новосибирске мальчика было почти 2 млн рублей

В барсетке маленького мальчика, на которого напал и ограбил мужчина в Новосибирске, было около 2 млн рублей. Правоохранители продолжают разыскивать грабителя, сообщает 112 .

Ранее стало известно, что в Новосибирске вооруженный ножом мужчина напал на ребенка и ограбил его. Испуганный мальчик кричал и звал на помощь. Вырвав сумку с деньгами, грабитель скрылся с места преступления.

Позднее выяснилось, что отец с сыном сняли в банкомате 1,7 млн рублей и планировали отправиться домой. Однако у мужчины возникли непредвиденные дела и мальчик с деньгами и продуктами отправился домой один.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с сыном снимают деньги в банкомате, расположенном в ТЦ. В этот момент за ними внимательно наблюдает подозреваемый.

Злоумышленник следил за жертвой и выбирал подходящий момент для нападения. После совершения преступления мужчина попытался скрыться на автомобиле, но застрял в огромной луже. Преступник бросил машину посреди дороги и бросился бежать. В настоящее время эксперты осматривают автомобиль.