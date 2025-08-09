Кричал и звал на помощь: мужчина с ножом напал на ребенка в Новосибирске

В Новосибирске вооруженный ножом мужчина напал на ребенка и ограбил его. Испуганный мальчик кричал и звал на помощь, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах инцидента видно, как школьник идет вдоль дома с пакетами в руках. Затем сзади к нему подбегает мужчина и начинает вырывать сумку, угрожая ребенку ножом. Вырвав сумку с деньгами, злоумышленник убегает с места преступления.

По словам местных жителей, мама отправила сына в магазин за продуктами. Именно там мальчика и приметил преступник. Сначала грабитель преследовал жертву, а напал, когда мальчик уже подходил к своему дому, расположенному на улице Татьяны Снежиной.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины для его задержания.