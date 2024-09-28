Стали известны подробности гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Лидер военизированной ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара истребителя военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута, сообщает Газета.ru .

«Истребители ВВС под четким разведывательным руководством разведывательного крыла и системы обороны нанесли удар по центральному штабу „Хезболлы“, расположенному под землей, под жилым домом в районе Даха Бейрута», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что также при авиаударе были уничтожены командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи и другие командиры шиитской организации.

В пресс-службе добавили, что лидер «Хезболлы» Насралла был ответственен за гибель израильских военнослужащих и мирных жителей, а также за планирование о осуществление терактов против еврейского государства.

Ранее стало известно о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и его дочери Зейнабы Насраллы в результате израильского удара по Бейруту. Ее тело обнаружили под обломками командного центра.