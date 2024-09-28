Baza: дочь лидера «Хезболлы» погибла в результате израильского удара по Бейруту
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В результате удара израильской армии по Бейруту, возможно, погибла дочь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — Зейнаб, сообщает Baza.
Как пишет 12-й канал израильского ТВ, тело Зейнаб обнаружили под обломками командного центра. Удар по нему нанесли вечером 27 сентября.
Ранее Al-Arabiya сообщал, что ЦАХАЛ попытался ликвидировать лидера «Хезболлы» в Бейруте. Он нанес несколько ракетных ударов, но цель не была достигнута.
В столице Ливана прогремело несколько взрывов. Израиль провел массированный ракетный удар по главному штабу «Хезболлы», находящемуся в центре района Дахия.