Al-Arabiya: ЦАХАЛ попытался ликвидировать лидера «Хезболлы» в Бейруте

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Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидировать лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, нанеся ракетные удары по Бейруту, однако действия Тель-Авива не принесли результата, сообщает РИА Новости .

«Попытка израильских ВВС убить Хасана Насраллу через авиаудары по Бейруту провалилась», — сообщает телеканал Al-Arabiya.

По его данным, в результате израильских ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ранее в столице Ливана прогремела серия взрывов. Израильские силы нанесли массированный ракетный удар по главному штабу «Хезболлы» в центре района Дахия.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала об уничтожении около 220 объектов шиитского движения за сутки. Израиль нанес удары по инфраструктуре, пусковым установкам, складам оружия и личному составу «Хезболлы».