Израиль заявил о ликвидации около 220 целей «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении около 220 объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» за сутки, сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что среди целей, по которым были нанесены удары, были инфраструктура движения, пусковые установки, склады оружия и личный состав «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что число жертв ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана в среду достигло 72, ранены 392 человека.