Число жертв ударов Израиля по Ливану за сутки выросло до 72

Число жертв ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана в среду достигло 72, ранены 392 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава страны.

«Число жертв израильских ударов по Ливану в среду достигло 72 человек, 392 ранены», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль начал упреждающую наступательную операцию против организации «Хезболла» в Ливане. В ходе атаки ЦАХАЛ будет уничтожать военную инфраструктуру противника.