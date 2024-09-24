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Израиль начал операцию против движения «Хезболла» в Ливане

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера», которая направлена против шиитского движения «Хезболла», располагающегося в Ливане, сообщает «Царьград» .

Руководитель Генштаба армии Герци Халеви уточнил, что к операции военные приступили утром.

«Мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую „Хезболла“ создавала на протяжении последних 20 лет», — добавил Халеви.

По его словам, сегодня ЦАХАЛ бьет по объектам «Хезболлы», а еще готовится к следующим этапам конфликта. Целью армии является возвращение домой жителей северной части Израиля.

Ранее израильская армия нанесла точечный авиаудар по южному Бейруту, где находились пункты командования «Хезболлы». В ответ на удары организация «начала обстреливать противника.