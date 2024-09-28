ЦАХАЛ: лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован

Ранее в ЦАХАЛ заявили о нанесении массированных авиаударов по главному штабу «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте.

Также уничтожены командир ракетного подразделения Мухаммед Али Исмаил, его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил и еще несколько командиров.

Дочь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, Зейнаб Насралла также погибла в результате израильского удара по Бейруту, сообщал 12-й канал израильского телевидения. По данным журналистов, ее тело было найдено под обломками командного центра, по которому ударили израильские военные.

По данным Reuters, до сих пор неизвестно, жив ли Насралла после пятничных ударов по Бейруту, так как он перестал выходить на связь.

Вашингтону не было известно о планах Израиля нанести удар по лидеру «Хезболлы». Об этом сообщал президент США Джо Байден.