Стали известны имена напавших на полицейских в Карачаево-Черкесии

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SHOT: ведется розыск 4 подозреваемых в расстреле полицейских в КЧР

В Карачаево-Черкесии правоохранители разыскивают четверых злоумышленников, расстрелявших полицейских и забравших их оружие, сообщает SHOT .

Нападавшим удалось похитить 2 пистолета и 52 патрона к ним, а еще автомат со 120 патронами.

Установлены личности преступников. Это 35-летний Руслан Семенов, 26-летний Руслан Эльканов, 29-летние Казбек Джазаев и Владимир Аверьянов.

Вооруженные молодые люди сейчас скрываются на двух отечественных автомобилях — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.

Кроме того, силовики нагрянули домой к еще одному возможному участнику нападения — Марату Бытдаеву. Его причастность к преступлению не подтвердилась.

Нападение на наряд полиции произошло в понедельник в Карачаевске. Правоохранители обходили территорию, когда неизвестные начали по ним стрелять.

В ходе перестрелки злоумышленники убили заместителя командира взвода и одного из его подчиненных. Еще одного полицейского госпитализировали с огнестрельными ранениями спины и бедра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.