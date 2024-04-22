Стали известны имена напавших на полицейских в Карачаево-Черкесии
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В Карачаево-Черкесии правоохранители разыскивают четверых злоумышленников, расстрелявших полицейских и забравших их оружие, сообщает SHOT.
Нападавшим удалось похитить 2 пистолета и 52 патрона к ним, а еще автомат со 120 патронами.
Установлены личности преступников. Это 35-летний Руслан Семенов, 26-летний Руслан Эльканов, 29-летние Казбек Джазаев и Владимир Аверьянов.
Вооруженные молодые люди сейчас скрываются на двух отечественных автомобилях — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.
Кроме того, силовики нагрянули домой к еще одному возможному участнику нападения — Марату Бытдаеву. Его причастность к преступлению не подтвердилась.
Нападение на наряд полиции произошло в понедельник в Карачаевске. Правоохранители обходили территорию, когда неизвестные начали по ним стрелять.
В ходе перестрелки злоумышленники убили заместителя командира взвода и одного из его подчиненных. Еще одного полицейского госпитализировали с огнестрельными ранениями спины и бедра.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.