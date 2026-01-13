Стали известны диагнозы умерших детей в новокузнецком роддоме

сегодня в 15:23

Умершие в новокузнецком роддоме дети были недоношенными с тяжелыми патологиями

Mash опубликовал диагнозы младенцев, скончавшихся в ГКБ № 1 Новокузнецка. Основной диагноз у них был недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться и в утробе.

Самый маленький ребенка в роддоме появился на свет на пятом месяце беременности, что само по себе критическое состояние.

Список диагнозов погибших малышей:

— Мальчик — генерализованный инфекционный процесс, врожденная пневмония. Они были осложнены СПОН (дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность, метаболические нарушения, ОПП). Также диагностированы ДВС-синдром, общий отечный синдром, тромботическая микроангиопатия, тяжелая асфиксия при рождении, фульминантная тромбоцитопения.

— Мальчик, 7,9 месяца. У небо выявили неонатальную инфекцию, врожденную пневмонию, вторичный РДС (респираторный дистресс-синдром). Осложнения были в виде синдрома верхней полой вены, открытого артериального протока, открытого овального окна и паховой грыжи.

— Девочка, 7,9 месяца, с диагностированной недоношенностью и осложнениями в виде почечной недостаточности и перитонеального диализа.

— Пятимесячный ребенок с неонатальной инфекцией и врожденной пневмонией.

— Мальчик, 7 месяцев. У него выявили респираторный дистресс-синдром, гемоторакс с осложнением легкого.

— Девочка, 8 месяцев. С диагностированной неонатальной инфекцией неясной этиологии. Также у маленькой пациентки была врожденная пневмония и осложнения в виде двухстороннего хилоторакса и правостороннего пневмоторакса.

— Девочка, которая родилась с осложнениями: дыхательная, сердечно-сосудистая, кишечная недостаточность и инфекционно-токсический шок.

— Девочка, 6 месяцев, с диагнозами: ВЖК 1-й степени с двух сторон, анемия.

— Мальчик, 7,9 месяца. У него диагностирована только недоношенность.

В период новогодних праздников в роддоме умерли девять младенцев. По фату халатности возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют всех сотрудников и пациенток, рожавших в последний месяц. Главврача отстранили от должности, пока никто из сотрудников не задержан.

