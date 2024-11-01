Стала известна судьба «похищенного» в Пакистане тревел-блогера Васи Щупальца

Блогер-путешественник Вася Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) вышел на связь после слухов о своем похищении в Пакистане. С ним ничего не случилось, он ездит по миру и дальше, сообщает SHOT .

39-летний Щупальце сказал, что на самом деле его никто не похищал. Также блогер пошутил, что его отпустили и даже «дали с собой пиво».

Информация о похищении путешественника в Пакистане появилась 28 октября. Тогда его якобы увезли с собой представители одной из местных группировок. Бабко перестал выходить на связь с родными 24 октября.

Ранее была озвучена версия о том, что Щупальце на самом деле был не в Пакистане, а в Индии. Он предупреждал друзей о том, что будет находиться в этой стране. К тому же, родственникам блогера не поступали сообщения с требованиями выкупа.

Однако в таком случае непонятно, где блогер пропадал на протяжении недели.