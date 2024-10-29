Якобы похищенный талибами* тревел-блогер Вася Щупальце может находиться в Индии

Пропавший российский тревел-блогер Игорь Бабко, известный как Вася Щупальце, которого якобы похитили талибы* в Пакистане, может на самом деле оказаться в горах в Индии, сообщает SHOT .

Перед своим исчезновением мужчина предупреждал друзей, что будет находиться без связи примерно до 3 ноября. По словам знакомых тревел-блогера, за день до якобы похищения он находился не в Пакистане, как предполагалось ранее, а в Индии.

Таким образом, история о том, что талибы* похитили Васю Щупальце, может оказаться фейком. В пользу этого также свидетельствует тот факт, что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность в похищении. Требование выкупа родным блогера также не поступало.

Кроме того, стало известно, что фото, где тревел-блогер сидит с талибами*, лицо которых закрыто сердечками, было сделано давно во время путешествия мужчины. В посольстве РФ в Пакистане проверяют сообщения о похищении блогера.

Щупальце известен своими видеороликами о путешествиях на велосипеде. Он перестал выходить на связь с 25 октября, а СМИ сообщили, что его похитили талибы*.

* Организация признана в России террористической и запрещена.