СМИ: талибы* в Пакистане похитили тревел-блогера Васю Щупальца из Петербурга

Представители движения «Талибан»* похитили в Пакистане тревел-блогера Игоря Бабко, более известного как Вася Щупальце, по сообщениям СМИ, они хотят получить выкуп, пишет Mash .

Тревел-блогер из Санкт-Петербурга перестал выходить на связь с близкими с 24 октября, на тот момент он снимал контент для своего YouTube-канала в городе Дера-Исмаил-Хан. Спустя двое суток — 26 октября — родственники Бабко начали бить тревогу, что не могут до него ни дозвониться, ни дописаться.

Местные СМИ сообщили, что велопутешественника из России похитили представители группировки «Хафиз Гюль Бахадур»*, но официального заявления о том, что Вася Щупальце действительно находится у талибов*, нет.

Щупальце известен своими видео о путешествиях на велосипеде. На двухколесном транспорте он проехал по Индии, Азии, Монголии, Афганистану, Кавказу и планировал завершить трип в Пакистане. За рассказами тревел-блогера следят 2200 подписчиков.

*Организация признана в России террористической и запрещена.