Стала известна причина ночных рейдов силовиков в московских клубах

Рейды в московских клубах проводили в рамках борьбы с ЛГБТ*

Сотрудники ФСБ совместно с полицией провели ночные рейды в столичных клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ* и проверки законности работы заведений, сообщает ТАСС .

Прошедшей ночью силовики ворвались в ночные клубы «Арма» (бывший «Мутабор»), Mono и «Симач». Посетителей положили на пол, а затем обыскали. Оперативники более 3 часов не выпускали посетителей «Армы» из помещения.

По данным МВД, в клубе на Складочной улице пропагандировали идеологию нетрадиционных сексуальных отношений. В ходе рейда силовики изъяли видеокамеры, ноутбуки и смартфоны в качестве доказательств. Также в заведении осуществлялась незаконная продажа алкогольной продукции и обнаружено оружие.

Ранее в Москве задержали 48-летнего директора турфирмы «Мен тревел», организовывавшего поездки для участников ЛГБТ*-сообщества.

* международная организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.