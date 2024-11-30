В Москве задержали организатора путешествий для ЛГБТ*-туристов
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Силовики задержали в Москве 48-летнего директора турфирмы «Мен тревел», организовывавшего поездки для участников ЛГБТ*-сообщества, сообщает Baza.
Как считают следователи, мужчина за деньги организовал путешествия для сторонников ЛГБТ*. Одна такая поездка по Волге уже состоялось. Кроме того, компания планировала поездку в Египет.
Сам директор турфирмы сказал, что не знает причину задержания, а также он не относит себя к ЛГБТ*-сообществу.
На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
* Экстремистская организация, запрещенная в России.