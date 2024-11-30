В Москве задержали организатора путешествий для ЛГБТ*-туристов

Как считают следователи, мужчина за деньги организовал путешествия для сторонников ЛГБТ*. Одна такая поездка по Волге уже состоялось. Кроме того, компания планировала поездку в Египет.

Сам директор турфирмы сказал, что не знает причину задержания, а также он не относит себя к ЛГБТ*-сообществу.

На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

* Экстремистская организация, запрещенная в России.