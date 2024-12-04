Стала известна причина мощного взрыва в Грозном

сегодня в 20:14

Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотника ВСУ на центр Грозного

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские силы с помощью беспилотника атаковали центр Грозного, сообщает ТАСС .

«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города ударили дроном», — сказал Кадыров во время прямой линии с жителями Чечни.

Он добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали мирные жители. Разрушения получили АЗС и крыша здания полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

В среду в районе 5 часов утра в столице Чечни люди услышали звуки взрывов. Причиной взрыва стала попытка атаки украинского беспилотника на один из объектов в Грозном.