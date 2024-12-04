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Baza: звуки взрывов были слышны в Грозном утром

В районе 5 часов утра в среду в Грозном люди услышали звуки взрывов. Возможно, это была попытка атаки дрона, сообщает Baza .

В местном аэропорту ночью ввели план «Ковер». Из-за этого задержали один рейс, который отправлялся в Москву.

Официальной информации по данному инциденту еще нет.

Ранее украинцы пытались с помощью беспилотника напасть на одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, расположенное в Брянске. Два дрона сбили на подлете.