Baza: звуки взрывов были слышны в Грозном утром
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В районе 5 часов утра в среду в Грозном люди услышали звуки взрывов. Возможно, это была попытка атаки дрона, сообщает Baza.
В местном аэропорту ночью ввели план «Ковер». Из-за этого задержали один рейс, который отправлялся в Москву.
Официальной информации по данному инциденту еще нет.
Ранее украинцы пытались с помощью беспилотника напасть на одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, расположенное в Брянске. Два дрона сбили на подлете.