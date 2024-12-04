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Видео с места мощного взрыва в Грозном появилось в Сети

Baza опубликовала видеозапись с места мощного взрыва, который произошел в среду утром в столице Чеченской Республики.

На кадрах видно, как на территории промзоны вблизи жилых домов происходит взрыв. В небо поднимаются огромные языки пламени. В результате громкого хлопка «завыли» сигнализации у припаркованных автомобилей.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать попытка атаки беспилотника на один из объектов, расположенных на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

При этом официальной информации о случившемся в настоящее время нет.