Стала известна причина аварии автобуса с российскими туристами в Таиланде

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Тормоза отказали у автобуса с российскими туристами, попавшего в ДТП в Таиланде

Причиной дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса с россиянами в Таиланде стал отказ тормозов, сообщает SHOT со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла около 18:30 по местному времени (14:30 по Москве) при въезде в Паттайю.

Российские туристы возвращались с экскурсии и ехали по шоссе № 36 со стороны города Районг. Перед контрольно-пропускным пунктом автобус набрал большую скорость и не смог затормозить, что привело к столкновению с паркетником марки Toyota и бетонным блоком.

По предварительной информации, в результате ДТП 5 человек получили серьезные травмы, в том числе 74-летний водитель автобуса.

Ранее в Сети опубликовали кадры момента страшной аварии автобуса с российскими туристами в Паттайе.