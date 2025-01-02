Российские туристы пострадали в страшном ДТП с автобусом в Паттайе

SHOT: автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с российскими путешественниками попал в страшное дорожно-транспортное происшествие в Таиланде. В результате аварии пострадали 27 человек, сообщает SHOT .

ЧП произошло на въезде в Паттайю. На опубликованных кадрах видно, как в ДТП автобус получил серьезные повреждения. Основной удар пришелся со стороны водителя.

Автобус протаранил паркетник Toyota Fortuner, а затем его отбросило в бетонное ограждение. В момент аварии в салоне находилось 37 пассажиров. Предварительно, в результате ДТП различные травмы получили 27 человек, в том числе водитель и туристы из России. Пострадавших госпитализировали.

Ранее акула напала на семью туристов возле египетского курорта Марса-Алам. В результате инцидента один человек погиб.