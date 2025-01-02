Опубликовано видео момента аварии автобуса с российскими туристами в Таиланде

SHOT опубликовал видеозапись с моментом дорожно-транспортного происшествия с автобусом, который перевозил российских туристов в Таиланде.

ЧП произошло в Паттайе. На опубликованных кадрах видно, как на контрольно-пропускном пункте водитель автобуса теряет управление и на скорости таранит внедорожник марки Toyota, а затем влетает в бетонное ограждение.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились 37 пассажиров. В результате ДТП пострадали 27 человек, в том числе россияне и водитель.

Пострадавших экстренно госпитализировали в местную больницу.