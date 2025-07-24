Стала известна предварительная причина крушения самолета Ан-24

«При падении Ан-24 произошло возгорание самолета», — уточнили представители центра.

По их словам, на текущий момент сведения о выживших отсутствуют. На место крушения направлена группа из 25 спасателей, 5 единиц техники, подготовлены к вылету 4 самолета с летными экипажами. Остальные детали уточняются.

Жительница Тынды Ирина поделилась, что в последний момент отказалась от полета этим рейсом.

«Мы рассматривали с дочерью возможность лететь на самолете этим рейсом, так как на нем быстрее можно было добраться из Благовещенска до Тынды. Я никогда не летала на самолетах и очень их боюсь, но дочь меня уговаривала. Потом, мы почитали отзывы о самолете и решили все-таки отказаться в последний момент. Как чувствовали. После сегодняшней трагедии я буду бояться самолетов еще больше», — поделилась женщина.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 43 пассажира (5 из них — дети) и 6 членов экипажа. В какой-то момент (около 7 часов утра по московскому времени) воздушное судно перестало выходить на связь. МЧС обнаружило горящие обломки около 9:40 на склонах горы примерно в 15 километрах от Тынды.