Стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Сотрудники полиции задержали 24-летнего Данила П. за стрельбу в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах, сообщает SHOT .

В результате драки со стрельбой пострадали 40-летний Александр Е. и 39-летний Иван З., которые являются сотрудниками службы охраны ТЦ.

Данил переехал в российскую столицу из Рязани. При этом задержанный уже состоял на учете в правоохранительных органах, когда был несовершеннолетним.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящий момент задержанный находится в помещении охраны торгового центра, где с ним проводятся следственные действия.

Мытищинская городская прокуратура держит на контроле установление обстоятельств конфликта со стрельбой в торговом центре «Красный кит».