Стала известна компания, поставившая ливанцам взорвавшиеся пейджеры

Пейджеры, которые взорвались в карманах у тысяч ливанцев, были новыми. Их жителям страны продала фирма Gold+, сообщает Mash .

Ливанцы использовали пейджеры модели AP700. Они применялись для ухода от слежки израильских спецслужб, которую те установили за стандартными телефонами «Хезболлы».

Существует три объяснения массового взрыва пейджеров, устроенных 17 сентября Тель-Авивом, считает физик и военный специалист Александр Широкорад. Первый вариант — действительно удаленный взлом. Скорее всего, израильские хакеры отключили плату защиты устройства, из-за чего оно взорвалось.

Есть и второе объяснение. Израильская спецслужба «Моссад» могла поставить на рынок партию пейджеров со взрывчаткой внутри. То есть, стандартные устройства поменяли на «специальные». До этого разведка Тель-Авива уже проделывала подобные операции.

Также есть и третья версия. Согласно ей, участники «Хезболлы» сами установили в устройства систему самоликвидации на случай их захвата противником. Израильские спецслужбы взломали ее и устроили подрыв.

При этом в Ливане пейджеры распространены преимущественно у работников спецслужб, политиков и военных. Обычные граждане их не используют.

По итогам теракта в Ливане получили ранения 2,1 тыс. человек. Умерли не менее 25 местных жителей. Среди погибших есть сын одного из глав движения «Хезболла» и 10-летняя девочка.

Ливанские больницы, находящиеся в Бейруте и соседних городах, переполнены. Минздрав страны обратился к населению с требованием выбросить пейджеры. По данным газеты Haaretz, Ливан может начать военную операцию в отношении Израиля в ближайшее время.

Ранее в Сети появились видео с раненными в ходе взрыва Израилем пейджеров ливанцами. У многих из них оторваны пальцы и другие конечности.