Стала известна компания, поставившая ливанцам взорвавшиеся пейджеры
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Пейджеры, которые взорвались в карманах у тысяч ливанцев, были новыми. Их жителям страны продала фирма Gold+, сообщает Mash.
Ливанцы использовали пейджеры модели AP700. Они применялись для ухода от слежки израильских спецслужб, которую те установили за стандартными телефонами «Хезболлы».
Существует три объяснения массового взрыва пейджеров, устроенных 17 сентября Тель-Авивом, считает физик и военный специалист Александр Широкорад. Первый вариант — действительно удаленный взлом. Скорее всего, израильские хакеры отключили плату защиты устройства, из-за чего оно взорвалось.
Есть и второе объяснение. Израильская спецслужба «Моссад» могла поставить на рынок партию пейджеров со взрывчаткой внутри. То есть, стандартные устройства поменяли на «специальные». До этого разведка Тель-Авива уже проделывала подобные операции.
Также есть и третья версия. Согласно ей, участники «Хезболлы» сами установили в устройства систему самоликвидации на случай их захвата противником. Израильские спецслужбы взломали ее и устроили подрыв.
При этом в Ливане пейджеры распространены преимущественно у работников спецслужб, политиков и военных. Обычные граждане их не используют.
По итогам теракта в Ливане получили ранения 2,1 тыс. человек. Умерли не менее 25 местных жителей. Среди погибших есть сын одного из глав движения «Хезболла» и 10-летняя девочка.
Ливанские больницы, находящиеся в Бейруте и соседних городах, переполнены. Минздрав страны обратился к населению с требованием выбросить пейджеры. По данным газеты Haaretz, Ливан может начать военную операцию в отношении Израиля в ближайшее время.
Ранее в Сети появились видео с раненными в ходе взрыва Израилем пейджеров ливанцами. У многих из них оторваны пальцы и другие конечности.