Стал «новогодней игрушкой»: парашютист застрял на дереве в Томской области

Парашютист при приземлении застрял на дереве в Томской области. Медпомощь мужчине не потребовалась, сообщается в группе «Томская областная поисково-спасательная служба» в соцсети «ВКонтакте».

7 марта в 15:07 с аэродрома «Головино» поступило сообщение, что при приземлении парашютист зацепился за ветви и застрял на дереве. Самостоятельно спуститься мужчина не смог.

Спасатели с помощью лестницы и альпинисткого снаряжения спустили пострадавшего.

