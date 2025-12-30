США нанесли новый удар по судну в Тихом океане

Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, сообщает РИА Новости .

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков», — заявило Южное командование ВС США.

Отмечается, что 2 предполагаемых наркотеррориста были ликвидированы.

Ранее Трамп неоднократно допускал возможность ударов, в том числе по территории Венесуэлы, обвиняя власти этой страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. По данным The New York Times, еще в августе им была подписана закрытая директива, санкционирующая применение военной силы против картелей. После этого в Карибский регион были переброшены значительные силы ВМС США во главе с авианосцем. За последние месяцы американские военные уничтожили у побережья более 20 катеров, в результате чего погибли около 100 человек. Власти Колумбии заявили, что в ходе одной из операций был убит местный рыбак, а не наркоторговец.

Ранее, 16 декабря, Трамп объявил о приказе блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а также назвал власти этой страны «иностранной террористической организацией».

