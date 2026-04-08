США и Израиль атаковали иранский алюминиевый завод

США и Израиль нанесли очередные удары по территории Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Атакован оказался алюминиевый завод в городе Эрак. Также под удар попал нефтехимический комплекс Fajr в городе Бендер-Махшехр.

Ранее Иран нанес удары по объектам США в ОАЭ и Кувейте в рамках 99-го этапа ответной операции.

В это время американский президент Дональд Трамп заявил, что идут напряженные переговоры по Ирану.

