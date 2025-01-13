«Спровоцированы идиотами»: названа причина разрушительных пожаров в Калифорнии

Как пишет The Washington Post, по мнению местных жителей, эта катастрофа «спровоцирована идиотами», которые запускали салюты в канун Нового года. Один из калифорнийцев поделился, что перед пожарами его семья слышала взрывы фейерверков.

Кроме того, 1 января пожарные выезжали на вызов, чтобы ликвидировать пламя к северо-востоку от Пасифик-Палисейдса (данный район сильно пострадал от огня). Анализ снимков, видео, спутниковых фото и радиопереговоров, интервью со свидетелями дает еще доказательства того, что возгорание началось в районе, где около недели назад тушили пожар с вертолетов.

Мощный лесной пожар произошел на западе округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ночью 8 января. Ситуация осложнялась сильным ветром, который разносил огонь. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.

Ранее представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл оценил ущерб от бушующих пожаров в 135-150 млрд долларов. Также он добавил, что на этой неделе в регионе прогнозируется сильный ветер, поэтому риск пожаров возрастает.