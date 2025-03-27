сегодня в 11:47

Украинские спецслужбы прикрываются американской корпорацией RAND Corporation, чтобы вербовать российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Представители спецслужб Украины связываются с россиянами через популярные мессенджеры. В основном они выбирают людей, связанных с военной службой. Им предлагают сотрудничество с RAND Corporation за крупное вознаграждение.

Под видом сотрудников корпорации киевский режим пытается получить данные о российской авиации, расположении и численности подразделений ВС РФ, которые участвуют в СВО. Они представляются «сотрудниками отдела „Стран СНГ“ центра „Восточная Европа“ филиала RAND Corporation».

Ранее ФСБ пресекла попытку ГУР Украины получить данные школьников Москвы и Подмосковья для дальнейшей вербовки. Киев действовал под руководством НАТО.