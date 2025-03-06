сегодня в 10:51

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла попытку ГУР Украины получить данные школьников Москвы и Подмосковья для дальнейшей вербовки. Киев действовал под руководством НАТО, сообщает ТАСС .

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что данную операцию курировали спецслужбы НАТО. Была зафиксирована попытка взлома ресурса общественного движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

ГУР взломала почту и перехватила копии писем с приглашением к участию в военно-патриотическом диктанте. Спецслужбы изменили файлы и разослали их в образовательные организации Московского региона.

Целью взлома была вербовка детей для осуществления разведывательно-подрывной деятельности на территории России. Однако попытку киевского режима пресекла ФСБ. Образовательные учреждения региона своевременно предупредили о провокациях.

Ранее сообщалось, что один из организаторов несостоявшегося покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, его ассистент Денис Попович, оказался завербован сотрудниками ГУР Украины. Они угрожали убить родственников мужчины.