Спецборт МЧС РФ прибыл в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при ЧП

Самолет Ил-76 МЧС России с медиками на борту прибыл в аэропорт Актау для санитарной эвакуации в Москву граждан РФ, которые пострадали при крушении пассажирского лайнера на территории Республики Казахстан, сообщает ТАСС .

Российские специалисты будут определять, кого из пострадавших можно будет транспортировать в Москву. В процессе полета пострадавшие будут находиться в специальных медицинских модулях, оснащенных всем необходимым оборудованием для оказания помощи.

В среду утром лайнер Embraer 190, выполнявший перелет из Баку в Грозный, рухнул в Актау. До этого борт подавал аварийный сигнал. В авиакатастрофе погибли как минимум 10 человек. Выжили 32 пассажира. Всего на борту было пять членов экипажа и 62 пассажира. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршрутам Баку-Грозный и Баку-Махачкала приостановлено до завершения расследования о крушении лайнера.