Спасти Фродо: на Камчатке пытаются помочь малышу косатки, застрявшему в пластике

Жители Камчатки уже 1,5 месяца пытаются спасти детеныша косатки, который застрял в пластиковом кольце. На опубликованных кадрах видно, что пластиковое кольцо посередине сдавливало тело Фродо, который плыл рядом с матерью по кличке Вилли, сообщает Baza .

Впервые детеныша косатки с кольцом на теле заметили в начале июля. Сначала у исследователей не получалось подойти близко к семье, но в районе мыса Кекурный ученые попытались снять инородный предмет с тела маленькой косатки, но ничего не получилось. Эксперты отмечают, что важно не просто снять кольцо с тела детеныша, но и не навредить ему самому.

Исследовательская экспедиция продлится до 30 августа. Ученые делают все возможное, чтобы до окончания полевого сезона спасти Фродо.

В настоящее время экспедиция уже связалась с экспертом Павлом Ткаченко, которого называют «освободителем китов». На счету мужчины есть несколько китов, которых он освободил из оков посторонних предметов и тем самым спас им жизнь.