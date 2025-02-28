Спасатели Сахалина эвакуировали более 370 рыбаков со льдины в Охотском море

В Сахалинской области сотрудники МЧС РФ успешно завершили спасательную операцию по эвакуации рыбаков с отколовшейся и уплывшей в Охотском море льдины, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства .

В общей сложности спасатели эвакуировали со льда 374 рыбака. Всех любителей зимней рыбалки доставили на большую землю.

В результате спасательной операции никто не пострадал. Сотрудники МЧС задействовали для эвакуации людей в том числе вертолет.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области откололась большая льдина, на которой находились рыбаки. Она начала дрифтовать в Охотском море. На момент прибытия сотрудников МЧС расстояние между берегом и льдиной достигало 700 м.