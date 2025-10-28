Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь туристам на Камчатке

Несколько туристов на джипах застряли между вулканами на Камчатке — они уже девять часов ждут спасения. Спасатели, пытавшиеся им помочь, сами оказались в снежном плену, сообщает Baza .

Специалистам оставалось доехать до отрезанных от цивилизации путешественников два километра. Однако погодные условия в районе Авачинского перевала ухудшились. Спасателям не помог даже снегоболотоход — они застряли у Сухой речки.

Им пришлось оставить технику и выдвигаться пешком. Однако через 500 метров стало ясно, что при таких условиях до туристов не добраться. Стоял слишком сильный ветер, видимость была нулевая, к тому же слишком холодно. Скоро к спасателям подъедет еще одна группа на снегоходах.

Между тем попавшие в беду туристы заявили по рации, что в одной из машин закончилось топливо. Скоро остальные авто ждет та же участь. Провизии у ребят тоже нет.

Среди застрявших путешественников — гид-фрилансер Эдуард Махаев, который, по словам коллег, уже бывал в подобных ситуациях, так как не умеет ориентироваться в непогоду. Также в снежном капкане оказался заядлый турист Павел Метелкин.

