Спасатели обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели извлекли из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Оставшиеся тела были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.

На данный момент смогли идентифицировать останки 66 жертв.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.