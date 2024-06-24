Спасатели ликвидировали открытое горение во Фрязине
МЧС России: ликвидировано открытое горение во Фрязине
Открытое горение здания девятиэтажного здания во Фрязине ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В здании вспыхнул сильный пожар в понедельник днем. Огонь охватил площадь в 4,5 тыс. кв. м.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за аварийного режима работы электросети.
Для тушения пожара привлекли 100 человек и два вертолета МАЦ.
В огне погибли восемь человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Он подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.