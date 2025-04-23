«Спасал» сбережения: московский пенсионер отдал аферистам более 6 млн рублей

84-летний пенсионер в столице отдал телефонным мошенникам 6,3 млн рублей. Пожилой мужчина был уверен, что спасает свои сбережения, поэтому лично передавал деньги курьерам, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Поводом для звонка пенсионеру стала якобы замена ключей от домофона. Он уверенно продиктовал преступникам код из SMS-сообщения, а потом получил уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».

События развивались стремительно. Тут же пенсионеру позвонили сначала лжебанкиры, а потом лжеполицейские. Они сообщили, что теперь данные мужчины известны преступникам, поэтому необходимо срочно спасти свои сбережения, отправив их на «безопасный счет».

В течение двух дней пенсионер под контролем мошенников снимал деньги со счетов и передавал их курьерам, которые называли кодовые слова. В итоге ущерб составил более 6,3 млн рублей.

Измайловская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования. Правоохранители напомнили, что не стоит никому говорить код из SMS-сообщений. Лучше самостоятельно позвонить в организацию и уточнить, откуда поступил звонок. Сотрудники банков и полицейские никогда не просят снимать личные средства и отправлять их на некие счета.

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