Спас деликатный режим: бабушка постирала кота вместе со шторами

Кот залез в барабан стиральной машины и уснул. Его пожилая хозяйка как раз решила постирать тюль. Пенсионерка не заметила питомца и запустила машинку.

Когда шторы вместе с котом достали из барабана, животное было в критическом состоянии. У него упала температура, не определялось давление, он был дезориентирован. Хозяйка срочно понесла любимца в ветеринарную клинику.

Несколько часов врачи боролись за жизнь шерстяного и выводили стиральный порошок из организма. Спас кота деликатный режим — животное не получило ожогов и переломов. Пострадавший питомец уже дома, но пока находится в состоянии стресса.

Ранее в Москве спасатели оперативно освободили домашнего кота, оказавшегося внутри включенной стиральной машины. Хозяйка животного начала стирку, не увидев питомца в барабане.

