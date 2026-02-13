Московский кот Джой постирался в стиральной машине и выжил

В Москве спасатели оперативно освободили домашнего кота, оказавшегося внутри включенной стиральной машины. Хозяйка животного начала стирку, не увидев питомца в барабане, сообщает «Царьград» .

Все случилось вечером на улице Гиляровского. Женщина загрузила белье в «стиралку» и запустила программу, не зная, что ее кот по кличке Джой забрался внутрь. Услышав доносящиеся из машинки звуки, хозяйка остановила цикл, однако открыть дверцу не получилось — ее заклинило из-за замыкания, а слить воду не удавалось.

К месту вызова направился экипаж «СпасРезерва». Еще во время телефонного разговора спасатели дали женщине важную рекомендацию.

«Настоятельно рекомендовали приоткрыть отсек для засыпки порошка для подачи воздуха и срочно вынуть клапан слива внизу машинки. Это частично сработало — уровень воды сильно упал и кот смог лучше дышать», — отмечается в материале.

После прибытия спасатели вскрыли заблокированную дверцу и достали испуганного, однако физически не пострадавшего кота.

«Испуганный и никогда в жизни еще не бывший таким чистым, Джой спокойно расположился на руках спасателей», — рассказали в отряде.

Питомца подсушили с помощью полотенец, он довольно быстро успокоился и даже поел.

Ранее в новостях появилась история о шестимесячном котенке Поппи из Австралии, который провел около тридцати минут в работающей стиральной машине. Его нашли незадолго до начала отжима и немедленно доставили в ветеринарную клинику. У маленького животного были выявлены травма головы, ушиб глаза, вода в легких и пониженная температура тела. К счастью, переломов удалось избежать, и после трех недель лечения Поппи полностью восстановился. Этот случай вновь вызвал активные призывы обязательно проверять барабан перед каждой стиркой.

