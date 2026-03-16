Спал с 12-летней: россиянка обвиняет экс-мужа в педофилии и боится давать ему дочь

Тату-мастер из Екатеринбурга Полина (saddoni) обратилась через соцсети за общественной поддержкой в связи со сложной семейной ситуацией. Ее бывший супруг через суд добивается права на встречи с трехлетней дочерью и настаивает на ночных визитах ребенка к нему домой. Молодая мать боится за малышку и утверждает, что в прошлом мужчина занимался сексом с 12-летней девочкой.

Екатеринбурженка категорически против встреч своей дочери с отцом из-за информации о прошлом мужчины. По ее словам, когда ему было около 23-24 лет, он состоял в отношениях с девочкой, не достигшей совершеннолетия. О существовании этой связи женщина узнала еще во время брака — незнакомая девочка регулярно присылала ее мужу сообщения, что вызывало закономерные вопросы о характере их знакомства.

Сейчас мать ребенка ищет максимальную огласку своей истории и надеется на помощь общественности в защите интересов дочери.

Мужчина утверждал, что у него действительно были отношения с девушкой, однако путался в показаниях относительно ее возраста: сначала называл цифры 16-17 лет, затем изменил их на 15-14. Его жена не стала вдаваться в подробности этой неясной ситуации с прошлыми отношениями, поскольку не располагала доказательствами реального возраста девушки. Мужчина заверял, что между ними ничего не происходило.

После расторжения брака женщина приняла решение самостоятельно выйти на контакт с этой девушкой. В разговоре выяснились шокирующие обстоятельства: когда девочке исполнилось 12 лет, мужчина признавался ей в любви, приезжал к ней, и между ними была интимная связь. Полученная информация настолько потрясла Полину, что она растерялась и не знала, как поступить в сложившейся ситуации.

Также екатеринбурженка сообщила о других тревожных обстоятельствах, связанных с бывшим супругом. По ее словам, мужчина создавал поддельные профили в интернете, выдавая себя за девочку по имени Маша. Он вступал в переписку с несовершеннолетними мальчиками, используя при этом ее фотографии.

Мать ребенка пыталась донести информацию до правоохранительных органов и социальных служб. Однако ее заявления не были восприняты с должным вниманием.

«Я обращалась в Следственный комитет, в суд, в опеку. Никто не хочет мою информацию воспринимать всерьез. Тем временем бывший муж строит из себя идеального отца, пишет песни, как он скучает по дочке, везде выставляет фото и видео с ней, но в реальности все по-другому. Я не могу рисковать безопасностью своего ребенка, и другого выхода, кроме как придать этому всему огласку, я больше не вижу», — заявила Полина.

