Совершивший самоубийство криптоинвестор Kudo получал деньги от ГУР МО Украины

Криптовалютный бизнесмен Константин Ганич, более известный как Kudo, сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. В его ведении находилось примерно 65 млн долларов, из которых 10 млн поступили от ГУР, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Kudo регулярно перечислял большие суммы на нужды украинской армии. В своем последнем интервью он сообщил о закрытии одного из проектов из-за нечестного партнера. Тогда он лишился около 1,3 млн долларов, но впоследствии, по его словам, смог компенсировать эти средства своим инвесторам.

Вскоре после этого криптоинвестор стал получать угрозы: анонимы грозили поджогом автомобиля и физической расправой.

В ночь на 11 октября стало известно, что криптоинвестор свел счеты с собственной жизнью. Труп мужчины нашли в его машине.

Предполагается, что причиной самоубийства стал ночной обвал криптовалютного рынка, который привел к ликвидации крупных активов. Сгоревшие инвестиции принадлежали большинству депутатов и вкладчиков Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.