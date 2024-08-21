Сотрудники МЧС спасли 6 человек из горящего дома в Южном Чертанове Москвы Происшествия сегодня в 19:00

Столичные пожарные спасли из горящей многоэтажки по улице Газопровод шесть человек, которых передали медикам, затем локализовали и полностью ликвидировали пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте происшествия работали 65 сотрудников МЧС, которые задействовали в тушении пожара на 9-м этаже 16 единиц спецтехники. Обстоятельствами происшествия уже заинтересовалась прокуратура. Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара. Работу оперативных служб на месте координирует Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков. Предварительно установлено, что возгорание началось с неосторожного обращения с огнем. Никакого взрыва, о котором сообщается в Сети, на самом деле в доме не было.