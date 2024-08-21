МЧС опровергло информацию о взрыве в жилом доме в Южном Чертаново

сегодня в 18:09

МЧС: взрыва в доме в Южном Чертаново не было, пожар тушат огнеборцы

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве опровергла сообщения СМИ о взрыве и пожаре в 12-этажном доме на улице Газопровод на юге столицы.

Telegram-канал SHOT опубликовал пост, в котором написано, что в доме в Южном Чертаново произошел взрыв и пожар. Также там сообщили, что якобы сотрудник МЧС зашел в эпицентр возгорания и пропал.

Однако, по данным пресс-службы, никакого взрыва не было. Произошел обычный пожар на девятом этаже многоквартирного дома по адресу улица Газопровод, дом 3, корпус 1.

Огнеборцы работают на месте происшествия. Им удалось вытащить девушку и ребенка из опасной зоны. В 17:34 огонь локализовали. Никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге сгорел дом. Им владела местная экоактивистка. Она допускает, что поджог могли устроить ненавистники.