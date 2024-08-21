Загорелась квартира на 9 этаже дома по улице Газопровод в Москве

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МК: после хлопка загорелась квартира на 9 этаже дома в Москве

На девятом этаже многоэтажного дома, находящемся по улице Газопровод в Москве, горит квартира, сообщает « МК: срочные новости ».

Очевидцы сообщают, что сначала произошел хлопок. Затем квартира начала гореть.

Одного человека удалось спасти. Однако на опубликованном видео видно, как из верхней части дома идет черный дым.

SHOT сообщает, что тушить квартиру отправились пожарные. Один из сотрудников МЧС не выходит на связь после того, как попал в эпицентр возгорания.

Ранее в Екатеринбурге сгорел дом. Им владела местная экоактивистка. Она допускает, что поджог могли устроить ненавистники.